В Грецию отправлена пробная партия белорусского нитрата калия

13.04.2020

Завод по производству нитрата калия «Белкалий-Мигао» отправил на экспорт, в Грецию, 20 тонн нитрата калия – своего основного продукта. Это первая пробная партия, отметили на предприятии.



ООО «Белкалий-Мигао» - первый в стране завод по производству нитрата калия и первый совместный проект солигорских калийщиков и компании Migao Corporation Limited (КНР), являющейся ведущим производителем китайского рынка качественных специализированных калийных удобрений. Предприятие осуществляет также поставки продукции на внутренний рынок, в частности, для холдинга "Беларускалий-Агро", КУП «Минская овощная фабрика».

