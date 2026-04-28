28.04.2026

"Беларусь с 2021 года является неизменным участником выставки с ежегодной демонстрацией своих достижений на национальных экспозициях на полях форума. Охватывая критически важные отрасли от энергетики и металлургии до машиностроения и высоких технологий, "ИННОПРОМ" задает вектор для поиска новых точек роста. Масштаб выставки позволяет переходить от теории к практике в виде глубокой промышленной кооперации, запуска высокотехнологичных проектов. Это наглядный пример того, как эффективно работают механизмы интеграции Союзного государства, ЕАЭС, стран СНГ", - заявил вице-премьер.





В Беларуси планируется провести выставку "ИННОПРОМ" осенью 2026 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на главной пленарной сессии международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте (Узбекистан)."В прошлом году международная экспозиция впервые прошла в Беларуси и стала крупнейшим деловым событием в промышленной сфере нашей страны. И в этом году также всех приглашаем принять участие во второй международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске, которая состоится с 30 сентября по 2 октября", - сказал вице-премьер.По словам заместителя премьер-министра, выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая с 2021 года ежегодно проходит в Ташкенте, стала главной диалоговой площадкой для промышленников в регионе. "Мероприятия площадки способствуют укреплению торгово-экономических связей и развитию производственных мощностей, объединяя представителей бизнеса, органов исполнительной власти, субъектов хозяйствования на пространстве Евразии", - подчеркнул Виктор Каранкевич.