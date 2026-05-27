27.05.2026

Реализация проектов будет обеспечена с привлечением государственной финансовой поддержки из средств инновационных фондов, при этом значительную часть финансирования составят собственные средства предприятий и кредитные ресурсы.





Правительством расширен перечень республиканских проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.В государственную программу включено семь новых крупных инновационных проектов. Например, в ОАО "Минский моторный завод" (филиал в городе Столбцы) будет организовано роботизированное производство блоков и головок цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса. ОАО "БАТЭ" будет освоено производство нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости. Производство осей для автомобильной техники с высоким техническим уровнем будет налажено в ООО "Могилевские гидроцилиндры и оси". Инновационное производство индустриальных строительных монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций - на государственном предприятии "Витебский ДСК". Будут реализованы и другие проекты.