17.11.2025

Резиденты СЭЗ реализуют свою деятельность в различных отраслях: от производства продуктов питания до автомобилестроения.





В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрировано ООО "ЛинияПлан". Согласно бизнес-плану, на территории Брестского района планируется создать сортопрокатное производство по выпуску арматуры и горячекатаного уголка. Инвестиционный проект предусматривается реализовать в течение пяти лет с существенным объемом капиталовложения.Земельный участок для этого производства расположен на площадке свободной экономической зоны в районе брестского аэропорта. Там намечено построить производственные, складские и административные помещения. Резидент заявил, что будет выпускать стальной горячекатаный уголок 50 х 50 х 5 мм и стальную арматуру периодического профиля 8-24 мм. Эта продукция ориентирована на импортозамещение. Объем производства после выхода на проектную мощность составит более 1,6 тыс. т проката в год.В СЭЗ "Брест" в середине октября также зарегистрировали нового резидента. Он займется выпуском упаковочных ящиков для пищевых продуктов, в частности для грибов. В последующем ожидается расширение номенклатуры за счет изделий хозяйственно-бытового назначения из пластмассы."Вкладываем значительные средства в инфраструктуру. Это говорит о том, что мы все время совершенствуемся и делаем так, чтобы земельные участки были с необходимыми коммуникациями. На сегодня у нас 76 резидентов с источниками капитала из 16 стран. Инвесторами за весь период деятельности СЭЗ "Брест" вложено $2,3 млрд. Объем производства предприятий-резидентов составляет свыше $1,5 млрд в год", - отметил глава свободной экономической зоны "Брест" Вадим Кравчук.