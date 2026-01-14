17.12.2025

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br258 млрд, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января-ноября 2024 года.





Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,3%, сообщили в Национальном статистическом комитете.



