01.04.2026

Как сообщалось, в 2016-2017 годах НПЦ по геологии провел поисковые работы в Пинском районе. Выявленное месторождение базальтов и туфов назвали по одноименному населенному пункту - Новодворское. Месторождение является комплексным: помимо базальтов и сопутствующих туфов, пригодных для производства строительных материалов и в качестве мелиоранта в сельском хозяйстве, еще были обнаружены строительные пески и гравийно-песчаные смеси, содержащие глауконитсодержащие породы, которые перспективны для использования в качестве агрохимического сырья. Отмечалось, что базальт - это новый вид сырья, который может стать импортозамещающим как в отношении строительного сырья, так и сырья для производства минеральных удобрений.





Месторождение базальтов в Пинском районе готово к разработке, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщил заместитель генерального директора по геологии РУП "Научно-производственный центр по геологии" Василий Колб.В 2023 году была завершена детальная разведка месторождения Новодворское в Пинском районе Брестской области, где нашли балансовые промышленные запасы базальтов в размере 54,5 млн т. "Предусмотрено технико-экономическое обоснование разработки этого месторождения, и фактически объект готов для разработки и добычи. Данный объект рассматривался на уровне главы государства, но окончательного решения относительно того, кто будет разрабатывать месторождение и в какие сроки, пока не принято", - сказал Василий Колб.Месторождение заслуживает интереса. "Этот объект можно поставить в ранг серьезных открытий за последнее двадцатилетие", - добавил геолог.