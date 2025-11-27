27.11.2025

"Необходимо как можно раньше начинать реализовывать инвестпроекты, которые находятся на стадии бизнес-идеи. Приоритет - глубокая и комплексная переработка древесины в продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказал Александр Пшенный.





В Беларуси утверждена программа развития целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности на 2026-2030 годы, сообщили в концерне "Беллесбумпром" по итогам заседания совета концерна.Ключевыми приоритетами развития определены глубокая и комплексная переработка древесины в продукцию с высокой добавленной стоимостью."Реализацию приоритетов развития отрасли планируется обеспечить за счет выполнения конкретных мер и задач, - отметил заместитель председателя концерна Сергей Касьянов. - Одной из первоочередных задач является реализация перспективных инвестиционных проектов по созданию новых современных производств, ориентированных на выпуск инновационной и импортозамещающей продукции".В частности, запланирована реализация в отрасли 45 ключевых инвестиционных проектов, в том числе 18 - организациями концерна. Кроме того, программа будет способствовать развитию и созданию новых производств и технологий в смежных отраслях промышленности.Программа развития целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности Республики Беларусь на 2026-2030 годы базируется на принципах и подходах, что заложены в Стратегии развития целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной отрасли Республики Беларусь до 2035 года, утвержденной на заседании совета концерна в ноябре 2024 года.В заседании под руководством председателя Александра Пшенного приняли участие сотрудники концерна, руководители предприятий отрасли, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников леса и природопользования. Рассмотрены итоги социально-экономического развития за январь - сентябрь, обеспечение предприятий круглыми лесоматериалами в 2025 и 2026 годах. Дана оценка работы руководителей и принимаемых мер для выполнения установленных показателей.Внимание также уделено выполнению госзаказа и освоению арендного лесфонда, реализации Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", работе собственных субъектов товаропроводящей сети за рубежом и др.Председатель концерна Александр Пшенный подчеркнул необходимость обеспечить эффективность на каждом производственном участке, в каждом цеху, сбалансированный рост объемов производства, который не должен сопровождаться ростом складских запасов. Также обсуждалась реализация инвестиционных проектов.