Третий энергоблок БелАЭС может заработать после 2035 года

23.12.2025
Министр энергетики Денис Мороз назвал ориентировочные сроки ввода третьего энергоблока БелАЭС в эксплуатацию.

После поручения главы государства в ноябре 2025 года Министерство энергетики совместно с госкорпорацией "Росатом" оперативно создало рабочую группу. Уже состоялось ее первое заседание, на котором определены основные направления подготовки проекта.

"На данный момент мы активно работаем над подготовкой рамочного соглашения, которое определит основные условия и параметры строительства третьего энергоблока. Могу сказать, что сейчас обсуждается вариант сооружения этого блока в виде полной копии уже действующих на Белорусской АЭС, то есть речь идет об энергоблоке мощностью 1200 МВт", - рассказал Денис Мороз.

Что касается сроков, то этот вопрос пока находится в стадии проработки. "Однако мы уже фиксируем одну важную точку: белорусская энергосистема будет готова к интеграции еще одного блока к 2035 году. В рамках текущих дискуссий рассматривается период ввода третьего энергоблока - ориентировочно между 2035 и 2038 годами", - подчеркнул министр энергетики.

Денис Мороз отметил, что третий энергоблок планируется построить в границах существующей площадки Белорусской атомной электростанции.

