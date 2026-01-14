Третий энергоблок БелАЭС может заработать после 2035 года
23.12.2025
Министр энергетики Денис Мороз назвал ориентировочные сроки ввода третьего энергоблока БелАЭС в эксплуатацию.
После поручения главы государства в ноябре 2025 года Министерство энергетики совместно с госкорпорацией "Росатом" оперативно создало рабочую группу. Уже состоялось ее первое заседание, на котором определены основные направления подготовки проекта.
Что касается сроков, то этот вопрос пока находится в стадии проработки. "Однако мы уже фиксируем одну важную точку: белорусская энергосистема будет готова к интеграции еще одного блока к 2035 году. В рамках текущих дискуссий рассматривается период ввода третьего энергоблока - ориентировочно между 2035 и 2038 годами", - подчеркнул министр энергетики.
"На данный момент мы активно работаем над подготовкой рамочного соглашения, которое определит основные условия и параметры строительства третьего энергоблока. Могу сказать, что сейчас обсуждается вариант сооружения этого блока в виде полной копии уже действующих на Белорусской АЭС, то есть речь идет об энергоблоке мощностью 1200 МВт", - рассказал Денис Мороз.
Денис Мороз отметил, что третий энергоблок планируется построить в границах существующей площадки Белорусской атомной электростанции.
