На Светлогорском ЦКК в этом году заработает новых цех

13.05.2026
Новый цех по производству крафт-мешочной бумаги планируют запустить на Светлогорском ЦКК в декабре 2026 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия по коммерческим вопросам Александр Купреев.

Светлогорский ЦКК продолжает реализацию стратегии устойчивого развития и расширения производственных мощностей. В рамках инвестпрограммы в конце 2026 года предприятие планирует запуск нового современного цеха по производству бумаги крафт-мешочной микрокрепированной. Проект реализуется в рамках поручений главы государства по выпуску готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью, а не только сырья.

"До конца декабря планируем получить первую продукцию в этом цехе. Это импортозамещающий проект, поэтому в первую очередь стоит задача обеспечить продукцией потребности белорусских партнеров. Конечно, значительная доля пойдет на экспорт. Основные рынки сбыта - Африка, Китай и др.", - сказал замдиректора по коммерческим вопросам, подчеркнув, что это уникальное для Беларуси производство.

Проект предусматривает выпуск высококачественной продукции из собственной целлюлозы, включая как бурую крафт-бумагу, так и беленую крафт-бумагу массой 50-110 г/кв.м, что позволит значительно расширить ассортимент продукции и укрепить позиции предприятия на внутреннем и международном рынках.

Запуск нового цеха станет важным этапом технологического обновления ОАО "Светлогорский ЦКК". Использование собственной целлюлозы обеспечит полный контроль над качеством сырья и стабильность характеристик готовой продукции. Внедрение современных технологий микрокрепирования позволит создавать прочную, гибкую и экологичную упаковочную бумагу, востребованную в различных отраслях.

Мешочная крафт-бумага будет использована для производства прочной упаковки сыпучей продукции. Речь о таких товарах, как мука, сахар, сухое молоко, комбикорм, цемент, сухие строительные смеси и др. По предварительной информации, около 80% продукции планируется экспортировать. Рынки сбыта проработаны, отметили на предприятии.

Особое внимание в проекте уделено экологическим стандартам. Производство бумаги крафт-мешочной микрокрепированной будет соответствовать современным требованиям по снижению воздействия на окружающую среду, что соответствует глобальным трендам на экологичную упаковку и устойчивое развитие, заверили на предприятии.

Проект нового производства полностью соответствует стратегическим приоритетам ОАО "Светлогорский ЦКК" по развитию импортозамещения, увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплению экспортного потенциала. Производство бумаги крафт-мешочной из целлюлозы собственного производства позволит снизить зависимость от внешних поставщиков и повысить конкурентоспособность продукции.

Проектная мощность - 160 тыс. т продукции в год. Выйти на этот показатель на Светлогорском ЦКК намерены уже в 2027 году.

БЕЛТА

