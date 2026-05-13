13.05.2026





Проект предусматривает выпуск высококачественной продукции из собственной целлюлозы, включая как бурую крафт-бумагу, так и беленую крафт-бумагу массой 50-110 г/кв.м, что позволит значительно расширить ассортимент продукции и укрепить позиции предприятия на внутреннем и международном рынках.





Мешочная крафт-бумага будет использована для производства прочной упаковки сыпучей продукции. Речь о таких товарах, как мука, сахар, сухое молоко, комбикорм, цемент, сухие строительные смеси и др. По предварительной информации, около 80% продукции планируется экспортировать. Рынки сбыта проработаны, отметили на предприятии.





Проект нового производства полностью соответствует стратегическим приоритетам ОАО "Светлогорский ЦКК" по развитию импортозамещения, увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплению экспортного потенциала. Производство бумаги крафт-мешочной из целлюлозы собственного производства позволит снизить зависимость от внешних поставщиков и повысить конкурентоспособность продукции.





Новый цех по производству крафт-мешочной бумаги планируют запустить на Светлогорском ЦКК в декабре 2026 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия по коммерческим вопросам Александр Купреев.Светлогорский ЦКК продолжает реализацию стратегии устойчивого развития и расширения производственных мощностей. В рамках инвестпрограммы в конце 2026 года предприятие планирует запуск нового современного цеха по производству бумаги крафт-мешочной микрокрепированной. Проект реализуется в рамках поручений главы государства по выпуску готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью, а не только сырья."До конца декабря планируем получить первую продукцию в этом цехе. Это импортозамещающий проект, поэтому в первую очередь стоит задача обеспечить продукцией потребности белорусских партнеров. Конечно, значительная доля пойдет на экспорт. Основные рынки сбыта - Африка, Китай и др.", - сказал замдиректора по коммерческим вопросам, подчеркнув, что это уникальное для Беларуси производство.Запуск нового цеха станет важным этапом технологического обновления ОАО "Светлогорский ЦКК". Использование собственной целлюлозы обеспечит полный контроль над качеством сырья и стабильность характеристик готовой продукции. Внедрение современных технологий микрокрепирования позволит создавать прочную, гибкую и экологичную упаковочную бумагу, востребованную в различных отраслях.Особое внимание в проекте уделено экологическим стандартам. Производство бумаги крафт-мешочной микрокрепированной будет соответствовать современным требованиям по снижению воздействия на окружающую среду, что соответствует глобальным трендам на экологичную упаковку и устойчивое развитие, заверили на предприятии.Проектная мощность - 160 тыс. т продукции в год. Выйти на этот показатель на Светлогорском ЦКК намерены уже в 2027 году.