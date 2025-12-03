03.12.2025

Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2025 года должен составить не менее $7,1 млрд.





Золотовалютные резервы Беларуси на 1 декабря 2025 года, по предварительным данным, составили $13,9 млрд в эквиваленте. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка.За ноябрь 2025 года золотовалютные резервы выросли на $177,2 млн (1,3%).Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 декабря составил $5,2438 млрд, уменьшившись за ноябрь на $125,9 млн, объем монетарного золота - $7,2574 млрд, увеличившись на $314,8 млн.