25.02.2026

Свое видение приоритетных задач для предприятий отрасли высказал заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Он, в частности, подчеркнул необходимость снижения долговой нагрузки и финансовых расходов организаций концерна. А также акцентировал внимание руководителей на жестком соблюдении производственной, технологической, трудовой и финансовой дисциплины, экономии затрат.





Новые производственные комплексы планируют построить в нефтехимическом секторе Беларуси до 2030 года. Об этом стало известно по итогам заседания совета концерна "Белнефтехим", на котором подведены итоги работы отрасли в 2025 году и обсуждены планы на 2026-й.В ходе основного доклада председатель концерна Илья Икан отметил значительную роль поддержки со стороны государства, которая оказывается отрасли. В части промышленного производства в нефтяном секторе выполнен график добычи и переработки нефти, а также увеличен объем добытого углеводородного сырья. Что касается химической продукции, то в минувшем году также обеспечены ритмичная и рентабельная работа большинства предприятий.Илья Икан напомнил, что в программе социально-экономического развития страны до 2030 года в нефтехимическом секторе предусмотрено строительство новых производственных комплексов для диверсификации выпускаемой продукции.Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта по концерну в 2025 году составила 23,2%. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций обрабатывающей промышленности превысил 46%. В 2025 году организациями концерна поставлено на производство 49 новых продуктов (или новых видов продуктов), в том числе 19 продуктов малотоннажной химии.Председатель концерна определил четкие задачи на 2026 год для каждого предприятия и обозначил ответственность каждого руководителя.