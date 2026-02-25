25.02.2026

Вопросы углубления двустороннего сотрудничества обсуждены на встрече Александра Турчина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В программе двухдневного визита также были переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и посещение ряда производственных площадок. Премьер-министр Беларуси ознакомился с деятельностью Самаркандского автомобильного завода (SamAuto), который вот уже четверть века играет ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры Узбекистана.





Кроме того, глава белорусского правительства посетил шоу-рум группы компаний SAG (Sam Antep Gilam) - крупнейшего холдинга Центральной Азии по производству ковров и текстиля. Также Александр Турчин ознакомился с презентацией производственных мощностей группы компаний "Серволюкс", которая в Узбекистане реализует инвестиционный проект по созданию агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве мяса птицы и комбикормов.





В Ташкенте премьер-министр возложил венок к монументу Независимости в парке "Янги Узбекистон" - 60-метровой стеле, увенчанной инсталляцией птицы хумо, которая является символом мира, процветания и свободы. Также Александр Турчин посетил производственный комплекс ООО TEXNOPARK, расположенный в Яшнабадском районе столицы на территории бывшего Ташкентского авиационного завода. Кроме того, глава белорусского правительства посетил международный торговый центр "Термез".





Александр Турчин также принял участие в четвертом заседании Узбекско-белорусского делового совета.





Завершился официальный визит правительственной делегации во главе с премьер-министром Александром Турчиным в Узбекистан, сумма подписанных контрактов и соглашений - почти $110 млн.