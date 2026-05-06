В Беларуси определены квоты на развитие возобновляемой энергетики
06.05.2026
В Беларуси установлены квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии, подлежащие распределению в 2026 году. Соответствующее решение принято 17 апреля 2026 года на заседании Республиканской межведомственной комиссии
Общий объем квот составит 38,747 МВт. Их формирование осуществлено в соответствии с действующим порядком, утвержденным постановлением Совета Министров от 6 августа 2015 года №662.
Наибольшая доля в структуре квот приходится на ветроэнергетику - 18,186 МВт. Значительные объемы также предусмотрены для проектов с использованием биогаза - 10 МВт, древесного топлива и иных видов биомассы - 5 МВт, солнечной энергии - 4,861 МВт. Квота для гидроэнергетики составит 0,7 МВт.
Установленные объемы доведены Министерством энергетики до облисполкомов и Минского горисполкома. На данном этапе на местах организуется работа с потенциальными инвесторами и проработка проектов по созданию новых объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии.
Формирование квот направлено на поэтапное развитие зеленой генерации с учетом баланса энергосистемы и экономической целесообразности, а также на привлечение инвестиций в отрасль. Реализация запланированных проектов позволит повысить эффективность использования местных топливно-энергетических ресурсов и обеспечить дальнейшую диверсификацию источников энергии.
