Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси в 2025 году превысил Br16 млрд
09.03.2026
Объем государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в 2025 году превысил 16 млрд бел. руб.
"Этому способствовала системная работа правительства по повышению доступности ресурсной поддержки МСП. Фактический объем средств, выделенных бизнесу на развитие, по итогам прошлого года более чем на треть превысил плановые показатели", - отметили в пресс-службе.
Большим спросом пользовались инструменты Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей - займы и лизинги, а также поручительства. В общей сложности фондом было профинансировано 108 проектов.
Почти на 40% возросли объемы кредитования банками малого и среднего бизнеса - доступный капитал получили свыше 8,5 тыс. субъектов МСП.
"Таким образом, сформированы комфортные условия для получения государственной финансовой поддержки перспективных бизнес-проектов, и она широко востребована бизнесом", - заключили в Минэкономики.
БЕЛТА
