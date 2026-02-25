Индийская компания проявила интерес к белорусским пиломатериалам
25.02.2026
Компания Megamet, один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов пиломатериалов хвойных пород в Индии, планирует аккредитоваться на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) для участия в биржевых торгах лесопродукцией. Такая договоренность достигнута по результатам визита директора Megamet Нитина Кагзи в центральный офис БУТБ.
По словам индийского предпринимателя, его компания ежегодно импортирует около 100 тыс. куб.м пилопродукции из стран Европы и Америки, а для хранения такого объема древесины используются восемь складских комплексов общей площадью 14 тыс. кв.м, расположенные в Мумбаи, Ченнае и Мундре. В настоящее время Megamet ищет дополнительные источники поставок пиломатериалов, и Беларусь с ее развитым лесопромышленным сектором представляет для индийского импортера большой интерес.
"Цель моего визита в Беларусь - изучить экспортный потенциал страны и познакомиться с механизмом покупки пиломатериалов на биржевых торгах. Несмотря на то, что наша компания занимается импортом и дистрибуцией древесины с 2007 года, ранее мы никогда не имели дела с биржевыми площадками. Однако мы готовы учиться и получать новый опыт, поэтому рассчитываем, что наше сотрудничество с белорусской биржей будет плодотворным и взаимовыгодным", - отметил Нитин Кагзи.
С точки зрения развития биржевого экспорта продукции деревообработки Индия относится к наиболее перспективным рынкам сбыта для Беларуси, прежде всего ввиду масштаба внутреннего спроса и высокой покупательной способности местных импортеров. Имея население в 1,5 млрд человек, страна входит в число крупнейших экономик мира со стабильно растущим потреблением древесины, которое может достигнуть 32 млн куб.м к 2030 году.
На БУТБ Индия представлена 14 компаниями, шесть из которых были аккредитованы в 2025 году. За прошлый год сумма заключенных ими биржевых сделок достигла $4,8 млн, в три раза превысив показатель 2024 года. На закупки белорусских пиломатериалов пришлось порядка 30% биржевого товарооборота Беларуси и Индии.
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.
