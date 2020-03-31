31.03.2020

золото:

375 – Br40,12 (ранее Br36,43);

500 – Br53,49 (ранее Br48,57);

583, 585 – Br62,58 (ранее Br56,83);

750 – Br80,24 (ранее Br72,86);

900 – Br96,28 (ранее Br87,43);

916 – Br97,99 (ранее Br88,98);

950 – Br101,63 (ранее Br92,28);

958 – Br102,49 (ранее Br93,06);







платина:

950 – Br48,15 (ранее Br54,00);







серебро:

750 – Br0,74 (ранее Br0,81);

800 – Br0,79 (ранее Br0,86);

875 – Br0,87 (ранее Br0,95);

916 – Br0,91 (ранее Br0,99);

925 – Br0,92 (ранее Br1,00);

960 – Br0,95 (ранее Br1,04).

Постановление вступает в силу с 1 апреля.







Постановлением Министерства финансов Беларусь от 27 марта 2020 г. № 10 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят: