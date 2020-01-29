29.01.2020

трудоспособное население – Br479,88 (ранее – Br475,56);

пенсионеры – Br375,65 (ранее – Br371,51);

студенты – Br355,65 (ранее – Br351,90);

дети в возрасте до трех лет – Br304,66 (ранее – Br301,80);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br401,78 (ранее – Br398,68);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br407,68 (ранее – Br405,17);

семья из четырех человек – Br374,89 (ранее – Br372,6);

молодая семья из трех человек – Br408,51 (ранее – Br405,25).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.





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Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 января 2020 г. № 7 определены минимальные потребительские бюджеты в ценах декабря 2019 года.Минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах декабря 2019 года в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля 2020 г. устанавливаются в следующих размерах: