04.01.2020

сосна, лиственница – Br23,12;

ель, пихта, груша, яблоня, акация белая – Br20,19;

дуб, ясень, клен – Br79,92;

береза (кроме березы карельской) – Br7,64;

осина, ольха серая, осокорь, тополь, ива древовидная – Br1,36.

Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) и зависит от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная) и пород (сосна, дуб, береза, осина).





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Советом Министров Республики Беларусь установлена таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2020 году. Данное решение содержится в постановлении от 31 декабря 2019 г. № 954.В соответствии с документом, такса первого разряда за 1 плотный куб.м крупной деловой древесины без коры для разных пород составит:Таксы представляют собой своеобразную плату за выращивание древесины и предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов.