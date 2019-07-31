31.07.2019

AdBlue — жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Он состоит из 32,5 % высокоочищенной мочевины и 67,5 % деминерализованной воды. Реагент позволяет снизить содержание оксидов азота в выхлопах на 90%.





ОАО «Гродно Азот» реализует проект по налаживанию в цехе карбамид-4 производства реагента AdBlue.Предприятие уже подписало соглашение о предоставлении лицензии с компанией Stamicarbon. Также она сделает для гродненского завода пакет документации для проектирования и окажет услуги по проведению аудита с получением сертификата AdBlue по стандарту VDA.Проект планируется реализовать в декабре следующего года.