23.07.2019





Закон вступит в силу через шесть месяцев после его опубликования.





Президент Беларуси подписал закон об изменениях в Трудовом кодексе, принятый Палатой представителей в ходе летней сессии.Как сообщает пресс-служба президента, в новом Трудовом кодекс размер выходного пособия увеличен до одной среднемесячной зарплаты в случае увольнения по причине неполного рабочего времени.Работника теперь требуется предупреждать об изменениях условий труда за месяц.Работникам разрешено работать по совместительству полный рабочий день в период трудового отпуска.Новой редакцией кодекса урегулированы отношения работодателей и работников при дистанционной работе.Отцы теперь смогут по желанию получить дополнительный отпуск до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка.Трудовой кодекс также предусматривает продления пятилетних контрактов с работниками, которые не нарушают дисциплину, до истечение максимального срока действия. Новый контракт с таким работником будет заключаться не менее, чем на три года.Материальная ответственность будет наступать только за умышленное причинение имущественного вреда, как для контрактников, так и для работающих по трудовому договору.