18.07.2019

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.













Рост ВВП в I полугодии составил 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br60,3 млрд, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню первого полугодия 2018 года.