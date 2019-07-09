09.07.2019

Инициаторы создания лаборатории - Белорусский государственный технологический университет, ОАО "Полоцк-Стекловолокно", концерн "Белнефтехим".





Отраслевая лаборатория стекла и волокнистых материалов создана в ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Торжественное открытие состоится 10 июля.В лаборатории будут проводиться научно-исследовательские работы, направленные на создание инновационных и наукоемких технологий в области производства стекловолокна и изделий на его основе, внедрение их на предприятии концерна "Белнефтехим" ОАО "Полоцк-Стекловолокно" для решения проблем ресурсосбережения, энергосбережения, импортозамещения, для повышения качества и конкурентоспособности продукции. Для полоцкого предприятия в отраслевой лаборатории организуют целевую подготовку инженерных кадров по специальности первой ступени высшего образования "химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий" (специализация "технология стекла и ситаллов"), по специальности второй ступени высшего образования "технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов". Также здесь будут готовить кандидатов и докторов технических наук по специальности "технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов".Лаборатория оснащена уникальным научным оборудованием, которое будет доступно участникам Полоцкого композитного кластера. Это позволит расширить спектр выпускаемой продукции и укрепить научно-производственные связи в национальной индустрии композитов.