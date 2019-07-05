05.07.2019

Золотовалютные резервы Беларуси в июне выросли на $200,7 млн (на 2,5%) и составили на 1 июля $8 млрд 290,7 млн (в эквиваленте).







Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.





В июне правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $250 млн.Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму около $70 млн.