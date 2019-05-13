13.05.2019

Министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что пока не видит оснований для пересмотра прогноза ВВП (планируется на уровне 4%) и других макроэкономических параметров на 2019 год.





В программе "Главный эфир" на канале "Беларусь 1" Дмитрий Крутой отметил, что "до получения результатов первого полугодия никаких оснований пересматривать прогноз нет". Учитываться должна, например, ситуация в сельском хозяйстве. Эксперты делают расчеты по возможному урожаю, заготовке кормов. Министр напомнил и о "известной истории с грязной нефтью". Сейчас, по его словам, делаются оценки, насколько поступление загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" повлияет на условия транзита, то есть на транспортный сектор оптовой торговли и самих производителей - НПЗ.

Возвращаясь к налоговому маневру, Дмитрий Крутой обратил внимание, что предполагаемая компенсация потерь белорусской экономики и в 2019-м, и в 2020 году незначительна в соотношении с ВВП, бюджетом и объемом экспорта и другими ключевыми макроэкономическими параметрами.





Отвечая на вопрос о последствиях российского налогового маневра в нефтяной отрасли для белорусской экономики, Дмитрий Крутой напомнил, что при расчете прогноза 2019 года в Беларуси сознательно не учитывали возможную компенсацию по налоговому маневру. Такой же политики планируется придерживаться и в 2020 году. "Переговоры с коллегами из России сейчас находятся в активной стадии. Поэтому, не имея на руках конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене на газ, мы исходим из самых пессимистичных оценок, которые есть на сегодня. В этих условиях мы пока не видим причин отказываться от параметров программы социально-экономического развития, которые были заложены. Если нам удастся договориться в конечном итоге с российскими коллегами, то это станет дополнительным плюсом нашей макроэкономической оценки", - отметил министр.