27.02.2019





Беларусь увеличила экспорт сжиженного газа в 2018 г на 18,3% по сравнению с 2017 г до 319,228 млн долл, свидетельствуют данные официальной статистики.При этом Беларусь увеличила физические объемы экспорта сжиженного газа в 2018 г на 0,3% до 638,7 тыс т.Увеличение валютной выручки произошло прежде всего из-за повышения экспортной цены сжиженного газа. Средняя экспортная цена сжиженного газа составила в 2018 г 500 долл за 1 т, что на 17,9% выше, чем в 2017 г.Как сообщалось, Беларусь увеличила валютную выручку от экспорта сжиженного газа в 2017 г в 2,14 раза по сравнению с 2016 г до 269,558 млн долл. При этом физические объемы экспорта сжиженного газа увеличились в 2017 г на 46% до 636,5 тыс т.Крупнейший производитель сжиженного газа в Беларуси - Белорусский газоперерабатывающий завод (БГПЗ, Речица, Гомельская область). Сжиженный газ также производят ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и завод «Полимир» ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская область). БГПЗ экспортирует более 70% произведенной продукции, Мозырский НПЗ - более 60%, завод «Полимир» ОАО «Нафтан» - около 50%.