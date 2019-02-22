Летом на БелАЭС появится ядерное топливо
22.02.2019
Ядерное топливо на площадку Белорусской АЭС завезут летом нынешнего года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
"В мировой практике обычно топливо поставляется за месяц-полтора до операции физпуска реактора. Топливо подготовлено, но его поставка - не самоцель. Думаю, летом мы его завезем, конкретная дата будет определена по мере необходимости. Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая - июне, как планирует генподрядчик", - отметил Михаил Михадюк перед заседанием коллегии Министерства энергетики.
По словам замминистра, сегодня к завозу топлива подготовлена вся основная инфраструктура - железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки, подготовлено помещение для хранения ядерного топлива. На стадии завершения операции по обеспечению физической защиты топлива на площадке атомной станции. "Мы к приемке топлива в высокой степени готовности, но завезем в те сроки, как это происходит и в мировой практике", - констатировал Михаил Михадюк.
После завоза топлива на станции организуется более жесткий режим охраны станции и допуска в отдельные помещения строителей, монтажников, наладчиков. "Надо понимать, что с учетом более жесткого режима сбавят темп наладочных работ, которые еще надо проводить на станции. Поэтому мы завезем топливо, когда оно будет востребовано", - резюмировал замминистра.
Как сообщалось, партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). В этой партии163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв.
"В мировой практике обычно топливо поставляется за месяц-полтора до операции физпуска реактора. Топливо подготовлено, но его поставка - не самоцель. Думаю, летом мы его завезем, конкретная дата будет определена по мере необходимости. Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая - июне, как планирует генподрядчик", - отметил Михаил Михадюк перед заседанием коллегии Министерства энергетики.
По словам замминистра, сегодня к завозу топлива подготовлена вся основная инфраструктура - железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки, подготовлено помещение для хранения ядерного топлива. На стадии завершения операции по обеспечению физической защиты топлива на площадке атомной станции. "Мы к приемке топлива в высокой степени готовности, но завезем в те сроки, как это происходит и в мировой практике", - констатировал Михаил Михадюк.
После завоза топлива на станции организуется более жесткий режим охраны станции и допуска в отдельные помещения строителей, монтажников, наладчиков. "Надо понимать, что с учетом более жесткого режима сбавят темп наладочных работ, которые еще надо проводить на станции. Поэтому мы завезем топливо, когда оно будет востребовано", - резюмировал замминистра.
Как сообщалось, партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). В этой партии163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.
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