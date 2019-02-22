22.02.2019

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.





Ядерное топливо на площадку Белорусской АЭС завезут летом нынешнего года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк."В мировой практике обычно топливо поставляется за месяц-полтора до операции физпуска реактора. Топливо подготовлено, но его поставка - не самоцель. Думаю, летом мы его завезем, конкретная дата будет определена по мере необходимости. Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая - июне, как планирует генподрядчик", - отметил Михаил Михадюк перед заседанием коллегии Министерства энергетики.По словам замминистра, сегодня к завозу топлива подготовлена вся основная инфраструктура - железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки, подготовлено помещение для хранения ядерного топлива. На стадии завершения операции по обеспечению физической защиты топлива на площадке атомной станции. "Мы к приемке топлива в высокой степени готовности, но завезем в те сроки, как это происходит и в мировой практике", - констатировал Михаил Михадюк.После завоза топлива на станции организуется более жесткий режим охраны станции и допуска в отдельные помещения строителей, монтажников, наладчиков. "Надо понимать, что с учетом более жесткого режима сбавят темп наладочных работ, которые еще надо проводить на станции. Поэтому мы завезем топливо, когда оно будет востребовано", - резюмировал замминистра.Как сообщалось, партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). В этой партии163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв.