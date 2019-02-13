Акции двух оршанских предприятий переданы МТЗ и БелАЗу
Акции переданы с учетом создания благоприятных условий по реализации инвестиционных проектов в Оршанском районе.
МТЗ планирует реализовать проект по организации центра по гарантийному, послегарантийному, техническому и сервисному обслуживанию в Витебской области с созданием склада запасных частей. В планах также реализация импортозамещающего инвестиционного проекта по освоению производства новых видов инструментов для металлообрабатывающих станков с учетом имеющихся компетенций МТЗ в данном направлении.
На Заводе приборов автоматического контроля планируется реализовать инновационный проект кольцераскатного производства и производства ободьев карьерных самосвалов грузоподъемностью от 130 т до 450 т. Актуальность проекта обусловлена возможностью создания уникального современного производства высокотехнологичной продукции, не имеющего аналогов в Беларуси. Ожидается, что его реализация решит проблему зависимости от импортной составляющей в затратах на производство карьерных самосвалов БелАЗ, поспособствует повышению экспортного потенциала.
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