13.02.2019

Акции ОАО "Оршанский инструментальный завод" переданы в собственность ОАО "МТЗ", а акции ОАО "Завод приборов автоматического контроля" - в собственность ОАО "БелАЗ".

Акции переданы с учетом создания благоприятных условий по реализации инвестиционных проектов в Оршанском районе.

МТЗ планирует реализовать проект по организации центра по гарантийному, послегарантийному, техническому и сервисному обслуживанию в Витебской области с созданием склада запасных частей. В планах также реализация импортозамещающего инвестиционного проекта по освоению производства новых видов инструментов для металлообрабатывающих станков с учетом имеющихся компетенций МТЗ в данном направлении.

На Заводе приборов автоматического контроля планируется реализовать инновационный проект кольцераскатного производства и производства ободьев карьерных самосвалов грузоподъемностью от 130 т до 450 т. Актуальность проекта обусловлена возможностью создания уникального современного производства высокотехнологичной продукции, не имеющего аналогов в Беларуси. Ожидается, что его реализация решит проблему зависимости от импортной составляющей в затратах на производство карьерных самосвалов БелАЗ, поспособствует повышению экспортного потенциала.

БЕЛТА

