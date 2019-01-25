23.01.2019

Концепция белорусской экспозиции на выставке была реализована в формате "белорусская квартира" с кухней, гостиной, спальнями, гардеробной и прихожей. Свою продукцию на площади 200 кв.м представили флагманы белорусской деревообработки и мебельной промышленности: ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ЗАО "Молодечномебель", СООО "ЗОВЛенЕВРОМЕБЕЛЬ", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Могилевдрев", ОАО "ФанДОК", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Речицадрев", ООО "Алмаз-Люкс", ИП "Барро". Экспозиция также включала коллекции мебели, изготовленные для европейского рынка по соответствующим стандартам и с учетом современных трендов и тенденций, диктующих необходимость простого и функционального дизайна, использование массива и натуральных материалов, сдержанных цветовых решений.





На мебельной выставке Imm Cologne в Германии белорусские компании договорились о поставках деревянных домов во Францию, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром".Филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" получил заявку на поставку в 2019 году во Францию 48 деревянных домов, большая часть из которых 2-5-этажные. Первые поставки планируются в октябре текущего года. Легкие садовые домики также во Францию начнет поставлять ОАО "Стройдетали".В ходе выставки предприятия достигли договоренностей с ведущими зарубежными мебельными компаниями о поставке продукции не только на европейские, но и дальневосточные, азиатские рынки. К примеру, ОАО "ФанДОК" заключило договоры с компаниями из Польши, Дании, Германии, Италии, Украины на сумму почти 500 тыс. евро на поставку мебели и фанеры. Новые договоры с компаниями из Болгарии, Украины, Эстонии, России, Польши, Латвии, Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бразилии, Мальты, Израиля, Румынии, Литвы заключило ОАО "Могилевдрев".ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" договорилось о поставках мебели в Литву, крупную торговую сеть Латвии и о сотрудничестве с двумя немецкими компаниями, а также провело успешные переговоры с компаниями из Франции и Италии. Представители предприятий СООО "ЗОВЛенЕВРОМЕБЕЛЬ", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Гомельдрев" наметили пути сотрудничества с большим количеством компаний, с некоторыми были заключены контракты.Единая коллективная экспозиция ведущих предприятий белорусской мебельной и деревообрабатывающей промышленности была представлена на выставке Imm Cologne впервые. Участие белорусских предприятий проводилось под эгидой концерна "Беллесбумпром" при поддержке посольства Беларуси в Германии, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD и Белорусской торгово-промышленной палаты.