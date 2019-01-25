С 1 февраля Беларусь повышает тарифы на транзит нефти из РФ

22.01.2019

С 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси повысятся на 7,6%.



Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) принято постановление от 15 января 2019 г. № 3 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам», согласно которому утверждены новые тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь.



Установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов, говорится в постановлении.



Так, методикой (механизмом) изменения тарифов на эти услуги, утвержденной Министерством экономики Республики Беларусь по согласованию с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно.



В соответствии с требованиями Методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год - 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина.



Таким образом, на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, проиндексированы на 7,6%.



С учетом того, что тарифы установлены в российских рублях и курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100ткм) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Республике Беларусь остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе.



Тарифы вступят в силу с 1 февраля 2019 года.