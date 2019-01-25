11.01.2019

Как сообщалось ранее, на Мозырском НПЗ впервые в Беларуси выпустили бензин с октановым числом 100. Новый бензин можно использовать в любых стандартных автомобилях. При использовании АИ-100-К5-Евро повышается КПД двигателя, что приводит к улучшению скоростных характеристик автомобиля. Как ожидается, новый вид бензина станет доступен на белорусских заправках, а также будет поставляться на экспорт.





Новинка Мозырского НПЗ - кубовый продукт комбинированной установки каталитического крекинга - предназначена в качестве сырья для нефтехимических производств.Освоить выпуск новой продукции удалось благодаря оптимизации техпроцессов на производстве товарного мазута и режимов работы технологических объектов. Кроме того, благодаря техническим решениям специалистов завода улучшены качественные характеристики товарного мазута."Новый продукт предназначен для использования в качестве сырья для нефтехимических процессов, производства технического углерода (сажи)", - пояснили специалисты.Сейчас кубовый продукт комбинированной установки каталитического крекинга поставляется в Россию. Также прорабатывается вопрос его экспорта и в другие страны.