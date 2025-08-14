ГОК в Любанском районе сможет добывать руду 50 лет
26.05.2025
Калийные запасы в Беларуси рассчитаны более чем на 120 лет. Об этом заявил журналистам первый заместитель директора горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Любанском районе Иван Головатый.
Иван Головатый заявил, что благодаря стратегическому решению Президента Беларуси в Любанском районе в свое время приступили к строительству ГОКа.
"Это позволит на протяжении порядка 50 лет добывать руду и перерабатывать ее в высококачественные калийные удобрения. Это в том числе даст импульс для развития Любанского района и принесет дополнительную выручку стране, - пояснил первый замдиректора. - Это минимум 50 лет. На всех комбинатах, которые строятся, есть балансовые запасы. Но по мере разведки эти балансы прирастают, в том числе и этого месторождения. Я думаю, что 50 лет - это минимум".
"Точно так же и здесь, в Любанском районе. Старобинское месторождение имеет большую площадь, и сегодня перспектива - разработка и возможность строительства Смоловского участка, который уже разведан. Также еще есть небольшой Любанский участок. Поэтому перспектива у предприятия хорошая", - сказал представитель ГОКа.
Мощности комплекса рассчитаны на добычу 15 тыс. т руды в сутки. По последним данным, с момента возобновления работы ГОКа на поверхность из шахты поднято более 300 тыс. т руды. При этом пройдено более 12 км горных выработок.
По его словам, таким же образом осваивались рудники в Солигорске. Изначально планировалось, что запасов минеральных ресурсов хватит на полвека, но работы там уже ведутся на протяжении более 60 лет. "И вообще, калийные запасы в Беларуси разведаны, рассчитаны более чем на 120 лет", - заявил Иван Головатый.
Во время выездного совещания в Любанском районе, которое было посвящено вводу в эксплуатацию ГОКа, Президент Беларуси ориентировал правительство планировать возведение нового ГОКа. Как пояснил Иван Головатый, в стране осваивается несколько рудников. Заканчивая строительство очередного рудоуправления, белорусские горняки плавно переходят на другие участки месторождений.
Сейчас предприятие заканчивает строительство обогатительной фабрики. Пока руда будет храниться на специальном складе, а затем уже начнется выпуск калийных удобрений. "Чтобы начать пуско-наладочные работы, необходимо саккумулировать определенное количество руды, чем мы сейчас и занимаемся", - добавил Иван Головатый.
