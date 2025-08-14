26.05.2025





Калийные запасы в Беларуси рассчитаны более чем на 120 лет. Об этом заявил журналистам первый заместитель директора горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Любанском районе Иван Головатый.Иван Головатый заявил, что благодаря стратегическому решению Президента Беларуси в Любанском районе в свое время приступили к строительству ГОКа."Это позволит на протяжении порядка 50 лет добывать руду и перерабатывать ее в высококачественные калийные удобрения. Это в том числе даст импульс для развития Любанского района и принесет дополнительную выручку стране, - пояснил первый замдиректора. - Это минимум 50 лет. На всех комбинатах, которые строятся, есть балансовые запасы. Но по мере разведки эти балансы прирастают, в том числе и этого месторождения. Я думаю, что 50 лет - это минимум"."Точно так же и здесь, в Любанском районе. Старобинское месторождение имеет большую площадь, и сегодня перспектива - разработка и возможность строительства Смоловского участка, который уже разведан. Также еще есть небольшой Любанский участок. Поэтому перспектива у предприятия хорошая", - сказал представитель ГОКа.Мощности комплекса рассчитаны на добычу 15 тыс. т руды в сутки. По последним данным, с момента возобновления работы ГОКа на поверхность из шахты поднято более 300 тыс. т руды. При этом пройдено более 12 км горных выработок.