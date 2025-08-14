25.02.2025

Заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц в интервью телеканалу "Первый информационный" рассказал о работе сахарных заводов.







"Безусловно, некоторые корректировки вносятся. В рабочем порядке какой-то участок выбывает, кое-где засеваются новые участки с точки зрения плодородия почвы и ее пригодности для возделывания сахарной свеклы. А в целом, 103-104 тыс. га - достаточная площадь, чтобы обеспечить себя необходимым ресурсом для производства сахара как под полную потребность внутреннего рынка, так и для отгрузок за рубеж", - заключил заместитель председателя концерна пищевой промышленности Александр Яковчиц.





Было отмечено, что до 2007 года Беларусь импортировала и перерабатывала сахар-сырец, закрывая потребности внутреннего рынка. Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась: республика из импортера превратилась в крупного экспортера сахара, войдя в 2020 году в десятку мировых лидеров.По поручению правительства в стране сформированы стабильные зоны свеклосеяния на площади 103,5 тыс. га. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности, в состав которого входят четыре сахарных комбината - Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод, Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, ежегодно авансирует от 50% до 60% стоимости производства сахарной свеклы."В прошлом году мы собрали рекордный урожай. Стояла задача вырастить и заготовить 5 млн т сахарной свеклы, мы же получили урожай валовым весом около 5,4 млн т сладкого корнеплода. Произвести в планах 660 тыс. т сахара, и здесь несложно подсчитать, сколько отправится на экспорт, - обратил внимание представитель концерна. - Внутренний рынок потребляет 360 тыс. т сахара, и, замечу, в последние годы мы видим, что рынок стабильно развивается. Население ежегодно потребляет порядка 145 тыс. т сахара".Растет доля потребления сахара промышленными предприятиями, которые используют его для производства не только кондитерских изделий, но и напитков и других продуктов питания. В прошлом году рост составил 3%, производители израсходовали около 210 тыс. т сахара. Весь оставшийся товар, за вычетом купленного населением и предприятиями, формирует экспортный ресурс, что дало основание Александру Яковчицу назвать сахар "нашей валютой".Что касается посевных площадей, отведенных под выращивание сахарной свеклы, по словам зампредседателя "Белгоспищепрома", их размер сегодня оптимальный. Более того, часть площадей сахарные заводы арендуют у хозяйств.