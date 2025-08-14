infobaza.by / промышленность

«Центролит» после модернизации увеличит выпуск отливок

22.07.2025
На Гомельском литейном заводе "Центролит" осенью откроется новый участок.

"Введенный в строй три года назад новый участок позволил нам изготавливать отливки различной степени сложности и, самое главное, высокой размерной точности. Спрос на такие изделия стабильно высокий, поэтому модернизацию первого цеха решили продолжить. По сути, мы создаем аналог уже существующего участка литья, который позволит взять больше заказов. Речь об отливках от 50 кг до тонны. Сейчас закупаем оборудование, завершить монтаж и наладку планируем к концу сентября", - прокомментировал директор ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит" Сергей Артеменко.

Ранее сообщалось, что "Центролит" после семилетнего перерыва возобновил поставки в адрес Московского метрополитена. Каждый месяц на предприятии отгружают в Россию до 200 т специализированной продукции, а в ближайших планах - увеличить месячный объем поставок до 350 т.

БЕЛТА

