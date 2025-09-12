12.09.2025

Он также рассказал, что концерн планирует также освоить выпуск новых видов полиэтилена, перекиси водорода, которые будут дорабатываться с целью производства других наименований, в перспективе появятся и новые виды красок и композитных материалов.





Полипропилен, различные виды полиэтилена, красок и композитных материалов планируют производить на белорусских нефтехимических производствах. Об этом рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан.Очередным этапом развития концерна "Белнефтехим", по словам его руководителя, наряду с нефтепереработкой, будет нефтехимическое направление."Это мировой тренд. И мы планируем в ближайшее время на Мозырском НПЗ освоить выпуск сначала пропилена, затем полипропилена, на филиале "Нафтана" - полиэтилена. Для нас это по сути совершенно новый продукт. Беларусь полипропилен активно импортирует, так как он используется практически во всех отраслях. Это будет для страны новый, импортозамещающий проект", - рассказал Илья Икан.Реализация данных весьма дорогостоящих проектов будет осуществляться поэтапно с увеличением производственных площадей заводов.