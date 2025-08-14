25.03.2025

Минский тракторный завод разрабатывает новые модели лесной техники - для транспортировки бревен и погрузочно-транспортных работ."Лесные машины BELARUS МЛ-131М и BELARUS МЛПТ-344М заменят устаревшие модели транспортировочной и погрузочно-транспортной техники. В перспективе рассматривается возможность организации их серийной сборки на предприятиях "МТЗ-ХОЛДИНГА". В планах у нас также изготовление малой гусеничной техники и модернизация больших гусеничных тракторов", - сообщил заместитель начальника по производству опытного цеха №2 ОАО "МТЗ" Михаил Шавлюга.