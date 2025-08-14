07.08.2025

Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2025 года должен составить не менее $7,1 млрд.





Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили $11,938 млрд в эквиваленте. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка.За июль 2025 года золотовалютные резервы выросли на $400,3 млн (на 3,5%) после роста в июне на $379,3 млн (на 3,3%).Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 августа составил $4,817 млрд, увеличившись за июль на $389,9 млн (на 8,8%), объем монетарного золота - $5,7108 млрд, увеличившись на $18,7 млн (на 0,33%).