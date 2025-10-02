02.10.2025

"Министерство промышленности благодарит всех участников, партнеров и организаторов за активное участие и вклад в успешное проведение выставки. Форум стал эффективной платформой для инновационного развития и международного сотрудничества. Надеемся, что приобретенный опыт и контакты послужат надежной основой для дальнейшего развития промышленного комплекса страны", - прокомментировал Андрей Кузнецов.





"По предварительной информации, предприятиями системы Министерства промышленности на полях форума подписано порядка 40 коммерческих документов на общую сумму более $265 млн, что даст дополнительный импульс развитию белорусской промышленной отрасли", - отметили в пресс-службе Министерства промышленности.Это событие стало уникальной площадкой для демонстрации достижений белорусской промышленности, налаживания деловых контактов и обмена передовым опытом с участниками из России, стран СНГ и ЕАЭС. На полях "ИННОПРОМ. Беларусь" руководство Министерства промышленности провело порядка 20 встреч и переговоров, приняло участие в почти десяти заседаниях рабочих групп по международному сотрудничеству с различными регионами.Также в рамках выставки министр промышленности Андрей Кузнецов принял участие в открытии Центра аддитивных технологий и запуске модернизированной конвейерной линии по сборке самосвалов на ОАО "БЕЛАЗ".За три дня работы выставки предприятия Минпрома презентовали инновационные продукты, современные технологии и проекты в области машиностроения, металлургии, микроэлектроники и других приоритетных отраслей.