22.07.2025

В ведомстве добавили, что 40% всей пылевидной продукции будет выпускаться на линии с современной системой пылеочистки, что гарантирует минимально возможные пылевыбросы в атмосферу.





В ОАО «Доломит» реализуется инвестиционный проект, который не только значительно повысит эффективность производства, но и окажет положительное влияние на экологическую обстановку микрорайона Руба в Витебске.На предприятии рассказали, что в настоящее время реализация инвестиционного проекта "Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков" осуществляется в соответствии с планом-графиком: на завершающей стадии находятся демонтажные работы по сносу старой системы пылеочистки.Новое оборудование отгружено с завода-изготовителя в Китае и его поставка ожидается в августе. После завершения разработки проекта начнется активная фаза строительства с вводом новой технологической линии в 2026 году.