С 1 сентября изменится размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере
14.08.2025
С 1 сентября 2025 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере составит Br273.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
В Министерстве труда и соцзащиты добавили, что это уже второе повышение базовой ставки. С 1 января 2025 года она была увеличена на 6,7% - с Br253 до Br270. По сравнению с прошлым годом среднегодовой размер базовой ставки в 2025 году увеличится на 8%.
Кроме этого, в течение года принимаются меры по увеличению размеров стимулирующих выплат отдельным категориям работников всех отраслей социальной сферы. Так, выплаты учителям, воспитателям, помощникам воспитателя, преподавателям, мастерам производственного обучения, профессорско-преподавательскому составу, педагогам-психологам, педагогам социальным вырастут с 1 января, учителям-дефектологам, воспитателям, работникам библиотек в учреждениях образования - с 1 мая. Всем работникам сферы культуры, предоставления социальных услуг, а также врачам-специалистам сферы здравоохранения - с 1 января, среднему медицинскому персоналу - с 1 марта, 1 сентября и 1 декабря. Работникам сферы физической культуры и спорта выплаты поднимут с 7 мая.
Повышение базовой ставки с сентября затронет более 800 тыс. работников бюджетной сферы. В результате принятых мер среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций за 6 месяцев 2025 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 18,8% и составила Br2010,8. Реальная же заработная плата возросла с темпом 111,8%.
В целом на оплату труда работников бюджетной сферы в 2025 году планируется направить порядка Br20,7 млрд, в том числе на дополнительные стимулирующие выплаты отдельным категориям работников - около Br2,69 млрд.-
