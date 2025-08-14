12.03.2025

Как было отмечено, себестоимость электроэнергии, вырабатываемой за счет запуска новой установки, в шесть раз ниже покупной, что позволит снизить себестоимость продукции.





На Гомельском химическом заводе ввели в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование. В качестве генподрядчика выступило ОАО "Гомельтехмонтаж", дочернее предприятие холдинга "Белстройцентр", которое провело монтаж и пуско-наладочные работы.Конструкция турбоагрегата проектировалась специально для этого завода. Установка состоит из двух турбин, соединенных генератором, имеет два регулируемых производственных отбора - пара среднего и низкого давления. Водяной пар для работы турбины образуется путем утилизации тепла химической реакции в процессе производства серной кислоты. Выделяемая тепловая энергия используется для обеспечения технологических цехов необходимым количеством теплоносителя. Проектная мощность установки 12 МВт/ч.