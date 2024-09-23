23.09.2024

История ОАО "Кузлитмаш" берет свое начало в 1974 году, когда был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс Пинского завода кузнечно-прессовых автоматических линий.





ОАО "Кузлитмаш" работает над расширением линейки прессов, сообщил директор предприятия Максим Захаренко."У нас есть два серьезных проекта. Один из них инновационный. Это разработка и изготовление горячештамповочных прессов усилием до 25 меганьютонов (МН), что позволит расширить наши технологические возможности для заказчиков в первую очередь. Второй инвестиционный проект не менее важный, что позволит нам также расширить линейку прессов", - рассказал Максим Захаренко.В Пинске 20 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию "Кузлитмаша". С юбилеем коллектив предприятия поздравил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Он обратил внимание, что за свою полувековую историю завод пережил разные периоды. В том числе в 1990-е годы столкнулся с большими сложностями. Ситуацию удалось исправить, когда предприятие вошло в холдинг "БЕЛАЗ"."Видим, что предприятие преобразилось: выполняет все поставленные задачи, выросло производство, создано большое количество новых рабочих мест. Очень важно, что люди поверили, что предприятие имеет светлое будущее", - сказал Петр Пархомчик. Он отметил, что в развитие завода вкладываются инвестиции, создаются рабочие места со станками и числовым программным управлением. "Предприятие имеет продукт, который востребован и на территории Республики Беларусь, и за пределами нашей страны, - подчеркнул глава области. - Сегодня завод производит разные прессы. Но я считаю, этого недостаточно. Всегда использую термин "диверсификация бизнеса". Предприятие должно быть разномасштабным, оно должно производить разные виды продукции. Чем их будет больше, тем предприятие будет устойчивее".Генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Сергей Лесин добавил, что ранее едва не была загублена собственная отрасль станкостроения. "Сейчас перед "Кузлитмашем" стоит непростая задача: возродить эту отрасль и дать промышленным предприятиям (таким гигантам, как БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ) отечественное прессовое, кузнечное оборудование, оборудование для литейного производства. Думаю, что нынешнему коллективу предприятия это по силам. Мы помним традиции, вклад ветеранов - основателей предприятия. Не забываем о том, что невозможно поступательное развитие без воспитания нового поколения инженеров, без инвестиций, закупки нового оборудования", - сказал Сергей Лесин. Он заверил, что у "Кузлитмаша" большой потенциал и пожелал коллективу успехов в достижении новых амбициозных целей.