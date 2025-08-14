15.01.2025

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков представил коллективу Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) нового руководителя Артура Карповича и обозначил ключевые задачи, стоящие перед ведомством в ближайшей перспективе.





До того как Артур Карпович был назначен советником отделения посольства Беларуси в России в Уфе, он с 2013 года работал первым заместителем министра торговли, а с 2016-го - первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли. В 2019-2020 годах был директором Ассоциации предприятий онлайн-торговли.





"Около 60% сотрудников, находящихся в зале, - специалисты, с которыми мне уже приходилось работать и решать самые разные задачи. Мы вместе делали из Министерства торговли Министерство антимонопольного регулирования и торговли, придумывали это сладкое весеннее название - МАРТ. Мы многое с вами прошли, но я уверен, что все наши победы еще впереди, - подчеркнул глава ведомства. - Я недавно пересматривал студенческие фотографии и подумал вот о чем. Я учился в Институте народного хозяйства здесь, на ул. Свердлова, и мы группой фотографировались напротив нынешнего здания МАРТ. Вероятно, это судьба. Надеюсь на вашу всестороннюю поддержку".









Кадровое решение о назначении Артура Карповича министром антимонопольного регулирования и торговли глава государства принял 14 января. До этого Артур Карпович работал советником отделения посольства Беларуси в России в Уфе."Вы знаете поставленную Президентом задачу о выработке справедливой формулы ценообразования. Это работа правительства, безусловно, потому что вопрос системно-глобальный, но в эпицентре находится МАРТ. Цена - наверное, самая сложная составляющая экономики, и задача перед нами стоит сложная. Было время одних сложностей, а сейчас наступает время других, с которыми удается справляться только благодаря глубинным знаниям, профессиональному анализу причинно-следственных связей в экономике. У Артура Борисовича это есть", - обратил внимание первый вице-премьер.Представляя нового министра, в числе задач Николай Снопков сделал акцент и на продвижении белорусских товаров на маркетплейсах. Особенно актуален этот вопрос в контексте сотрудничества с Китаем, где на долю электронной торговли приходится порядка 38%."Именно сейчас ваш опыт будет очень востребован с позиции принятия государством правильных решений на основе анализа и внесения предложений по выстраиванию справедливых правил игры как в случае обычной розничной торговли, так и с точки зрения импорта и, конечно, маркетплейсов. Во-первых, справедливые правила игры - требование Президента, а во-вторых, в социально ориентированном государстве по-другому и быть не может", - резюмировал первый заместитель премьер-министра.Артур Карпович заверил, что все задачи, поставленные перед министерством Президентом, правительством, будут решаться по максимуму, с достижением нужного результата.Прежний руководитель МАРТ Алексей Богданов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане. Николай Снопков рассказал, что годы совместной работы показали виртуозную договороспособность прежнего главы МАРТ."Он всегда смело вел сложные переговоры с разными представителями розничной торговли, импортерами, торговыми сетями, маркетплейсами. Уверен, с новой должностью Алексей Игоревич тоже справится. Годы работы были сложными, были огрехи и недочеты, но коллектив министерства во главе с руководством прошли их достойно, за что вам большое спасибо, - обратился Николай Снопков к Алексею Богданову и сотрудникам ведомства. - Желаю вам успехов в выполнения амбициозных задач на новом посту".