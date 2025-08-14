18.12.2024

Объем ВВП за первые 11 месяцев года в текущих ценах составил Br224,2 млрд, или в сопоставимых ценах 103,9% к уровню января-ноября 2023 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.



Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,4%.

"Несмотря на некоторое замедление, промышленность продолжает работать с высокими темпами: за 11 месяцев - 105,5%. Значительно увеличен выпуск легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, вагонов, аккумуляторов и т. д. Продукция белорусских производителей пользуется спросом: сложившийся уровень запасов ниже его среднего значения за последние 10 лет. О востребованности отечественной продукции свидетельствует и динамика розничного товарооборота - 111,8%. Увеличению продаж также способствовали опережающий рост реальных доходов населения (109,5%) и сдержанный рост индекса потребительских цен - 105,5%", - отметили в Министерстве экономики.





В числе локомотивов экономики остаются строительство (108,6%), транспорт (105,9%) и сельское хозяйство (103,3%). Продолжает восстановление IT-сфера: за 11 месяцев темп роста составил 101,6%.



Инвестиции в основной капитал прирастают темпами выше прогнозных: в январе - ноябре - 107,2%. При этом еще быстрее растут затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (111,9%).



Экспорт товаров и услуг в январе - октябре 2024 года составил $41,3 млрд и вырос на 4,9%. А стоимостной объем товарных поставок на внешние рынки достиг отметки в $34 млрд. Основным драйвером роста остаются продовольственные товары, их экспорт вырос на 18%. "Усиливаем свое присутствие на рынках дружественных государств (темп роста 103,7%), поставки в Африку увеличили в 3,5 раза. Экспорт услуг устойчиво растет - плюс 11,4%", - отметили в Минэкономики.



