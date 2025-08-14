06.02.2025

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ 48 компаний.





Сегодня Парк высоких технологий насчитывает более 1 тыс. компаний.









ПВТ пополнился новыми резидентами, специализирующимися в таких передовых областях, как медицинские технологии, искусственный интеллект, туризм и дизайн, разработка программного обеспечения, а также производство микромобильного транспорта и роботизированных комплексов. Среди новых компаний - 15 с иностранным капиталом.Один из новых резидентов будет заниматься разработкой сервиса на базе технологий искусственного интеллекта для анализа рентгеновских снимков грудной клетки, опорно-двигательного аппарата, коленного сустава, позвоночника в целях выявления признаков, коррелирующих с наличием определенных патологий. Также в рядах новоиспеченных резидентов компания, которая планирует разработку и развитие маркетплейса BelKraj.by для установления контактов и совершения сделок между собственниками жилья, туроператорами, гидами и пользователями туристических услуг.