27.08.2024

Так, сотрудниками предприятия разработана документация на новые виды продукции. В частности, речь о такой технике, как прицеп самосвальный на широкопрофильной резине и машина для сбора мелкого пня МСМП-1М.

Завод занимает позицию лидера в торфяном машиностроении на территории Беларуси, по производству и поставке машин и оборудования, а также запасных частей для предприятий торфяной промышленности.









На заводе торфяного машиностроения "Большевик" готовятся расширить линейку новой продукцией.Торфопредприятие "Большевик" было основано в 1930 году. По мере выработки торфяной залежи предприятия постепенно переходит на производство машиностроительной продукции. В механической мастерской, предназначенной для ремонта технологического оборудования по добыче торфа, началось производство запасных частей и нестандартизированного оборудования для брикетных заводов торфяной промышленности. За свою историю на предприятии реализовано несколько проектов по модернизации производства.