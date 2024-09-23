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Гомельское предприятие разрабатывает новые виды техники для добычи торфа

27.08.2024
На заводе торфяного машиностроения "Большевик" готовятся расширить линейку новой продукцией.

Так, сотрудниками предприятия разработана документация на новые виды продукции. В частности, речь о такой технике, как прицеп самосвальный на широкопрофильной резине и машина для сбора мелкого пня МСМП-1М.

Торфопредприятие "Большевик" было основано в 1930 году. По мере выработки торфяной залежи предприятия постепенно переходит на производство машиностроительной продукции. В механической мастерской, предназначенной для ремонта технологического оборудования по добыче торфа, началось производство запасных частей и нестандартизированного оборудования для брикетных заводов торфяной промышленности. За свою историю на предприятии реализовано несколько проектов по модернизации производства.
Завод занимает позицию лидера в торфяном машиностроении на территории Беларуси, по производству и поставке машин и оборудования, а также запасных частей для предприятий торфяной промышленности.


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