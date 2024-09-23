29.04.2024

"Будем и дальше развивать территорию свободной экономической зоны, совершенствовать и создавать инфраструктуру для работы инвесторов", - сказал Анатолий Бубен.





СЭЗ "Минск" в 2024 году планирует нарастить объем инвестиций в 1,2 раза. Об этом в сообщил глава администрации СЭЗ Анатолий Бубен."В 2024 году мы планируем рост инвестиций в 1,2 раза за счет реализации новых инвестиционных проектов, а также за счет диверсификации инвестиционной деятельности резидентов", - отметил Анатолий Бубен.По его словам, основные мероприятия, которые позволят повысить эффективность работы компаний в развитии экспорта, - это модернизация и техническое переоснащение действующих производств, внедрение современных технологий, снижение себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет применения в полном объеме льгот на предприятиях СЭЗ. Также будет наращивание объемов производства высокотехнологичной, инновационной и экспортно ориентированной продукции, разработка и освоение новых рентабельных видов продукции, сохранение позиции предприятия-экспортера с переориентацией внешнеторговой стратегии и экспортных потоков с западных рынков на направление восточноазиатского региона.