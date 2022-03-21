21.03.2022

С начала года по 17 марта 2022 г белорусский рубль обесценился к доллару США на 29,94%, к евро – на 26,62%, укрепился к российскому рублю на 11,12%.







Коммерческим организациям в Беларуси предоставлена возможность курсовые разницы в период с 1 января 2020 г по 31 декабря 2025 г относить для целей налогового учета на внереализационные доходы (расходы) поэтапно до конца 2025 г. Такое решение закреплено указом президента Беларуси №93 от 14 марта 2022 г, текст которого был опубликован на Национальном правовом интернет-портале 19 марта.Ранее эта норма действовала до конца 2022 г. Она позволяет формально улучшить финансовые показатели предприятий, у которых большие обязательства в иностранной валюте, на фоне девальвации белорусского рубля.