Широкая денежная масса в Беларуси в феврале выросла более чем на 1,7 млрд бел руб
15.03.2022
Широкая денежная масса в Беларуси по состоянию на 1 марта 2022 г составила чуть более 55 млрд бел руб, увеличившись по сравнению с показателем на 1 февраля 2022 более чем на 1,719 млрд бел руб или на 3,23%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь. Как сообщалось, месяцем ранее этот показатель снизился более чем на 1,07 млрд бел руб или на 1,97%.
Согласно данных Нацбанка, объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за февраль 2022 г вырос сразу на 9,34% и составил 5,11 млрд бел руб.
Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), в феврале повысился на 3,46% и составил 12,361 млрд бел руб.
Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, в феврале 2022 г повысился на 1,84% и по состоянию на 1 марта 2022 г составил порядка 22,438 млрд бел руб.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает объем срочных рублевых депозитов, а также ценные бумаги, выпущенные банками и находящиеся вне банковского оборота, выросла в феврале на 1,74% и составила чуть более 24,24 млрд бел руб.
Согласно данных Нацбанка, объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за февраль 2022 г вырос сразу на 9,34% и составил 5,11 млрд бел руб.
Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), в феврале повысился на 3,46% и составил 12,361 млрд бел руб.
Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, в феврале 2022 г повысился на 1,84% и по состоянию на 1 марта 2022 г составил порядка 22,438 млрд бел руб.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает объем срочных рублевых депозитов, а также ценные бумаги, выпущенные банками и находящиеся вне банковского оборота, выросла в феврале на 1,74% и составила чуть более 24,24 млрд бел руб.
Согласно информации Нацбанка, депозиты в иностранной валюте (в рублевом исчислении) за февраль выросли на 4,42% и составили 29,27 млрд бел руб. При этом в долларовом выражении депозиты снизились — на 1,06% и составили 10,606 млрд долл.
Последние новости рубрики
-
15.03.2022Широкая денежная масса в Беларуси в феврале выросла более чем на 1,7 млрд бел руб
-
11.03.2022Нацбанк принял меры для поддержания банков
-
03.03.2022«Планируется добыть в 2022 году 1,8 млн т нефти», - «Белоруснефть»
-
28.02.2022На открытии торгов БВФБ 28 февраля белорусский рубль рухнул к доллару и евро
-
28.02.2022С 1 марта ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 12% годовых
-
21.02.2022Промпроизводство в ЕАЭС за 2021 год выросло
-
19.02.2022Bloomberg: перед покупкой Индия просит Беларусь уточнить маршрут калия
-
16.02.2022Украина приостановила ввоз и транзит белорусских калийных удобрений
-
14.02.2022Широкая денежная масса в Беларуси в январе упала более чем на 1 млрд бел руб
-
26.01.2022«Беларуськалий» будет судиться с Литовскими железными дорогами
-
17.01.2022«Белтелеком» сможет предоставлять сотовую связь
-
11.01.2022МВФ обеспечил рост белорусских резервов
-
05.01.2022В Беларуси установлены ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки на 2022 год.
-
03.01.2022В Беларуси повышена базовая величина
-
28.12.2021В Беларуси продлили лицензирование экспорта макулатуры
Март 2022 | Февраль 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2021 | Ноябрь 2021 | Октябрь 2021 | Сентябрь 2021 | Август 2021 | Июль 2021 | Июнь 2021 | Май 2021 | Апрель 2021 | Март 2021 | Февраль 2021 | Январь 2021 | Декабрь 2020 | Ноябрь 2020 | Октябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Август 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006