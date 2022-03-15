15.03.2022

Согласно информации Нацбанка, депозиты в иностранной валюте (в рублевом исчислении) за февраль выросли на 4,42% и составили 29,27 млрд бел руб. При этом в долларовом выражении депозиты снизились — на 1,06% и составили 10,606 млрд долл.







Широкая денежная масса в Беларуси по состоянию на 1 марта 2022 г составила чуть более 55 млрд бел руб, увеличившись по сравнению с показателем на 1 февраля 2022 более чем на 1,719 млрд бел руб или на 3,23%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь. Как сообщалось, месяцем ранее этот показатель снизился более чем на 1,07 млрд бел руб или на 1,97%.Согласно данных Нацбанка, объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за февраль 2022 г вырос сразу на 9,34% и составил 5,11 млрд бел руб.Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), в феврале повысился на 3,46% и составил 12,361 млрд бел руб.Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, в феврале 2022 г повысился на 1,84% и по состоянию на 1 марта 2022 г составил порядка 22,438 млрд бел руб.Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает объем срочных рублевых депозитов, а также ценные бумаги, выпущенные банками и находящиеся вне банковского оборота, выросла в феврале на 1,74% и составила чуть более 24,24 млрд бел руб.