29.08.2021





Срок санации Молодечненского завода металлоконструкций продлен до июля 2026 года, это предусмотрено постановлением Совета министров № 484.Постановление официально опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале.Совмин согласовал "ходатайство министерства архитектуры и строительства о продлении сроков санации открытого акционерного общества "Молодечненский завод металлоконструкций" до 1 июля 2026 года, открытого акционерного общества "Строймаш" до 1 июля 2022 года".Молодечненский завод металлоконструкций - один из крупнейших в СНГ производителей изделий для стройиндустрии. Предприятие, в частности, на территории республики участвовало в возведении Национальной библиотеки, крытого футбольного манежа в Минске и ряда ледовых дворцов."Строймаш" позиционирует себя как ведущий изготовитель средств механизации строительного производства в Беларуси.