25.08.2021

Чиновники подбили зарплатные итоги июля. Оказалось, что в долларах зарплата меньше, чем 8 лет назад. По официальным расчетам средняя начисленная зарплата в стране за июль составила 1472 BYN. По сравнению с июлем 2020 года реальная зарплата в «зайчиках» (с поправкой на инфляцию) выросла всего на 3,7%. Это наименьший темп прироста реальной зарплаты с апреля 2017 года.





В замедлении динамики реальных зарплат виновата ускорившаяся инфляция. Если в июле 2020-го цены в потребительском секторе выросли на 5,2% (год к году), то в июле 2021-го — на 9,8%.





Обратите внимание: статорганы считают начисленную зарплату до вычета налогов и взносов у работника. Это значит, что начисленная зарплата содержит подоходный налог (13%), взнос работника в ФСЗН (1%), а также профсоюзные взносы, алименты, штрафы и т. п.





Более выпукло сравнение зарплат в долларовом эквиваленте. В пересчете по официальному курсу Нацбанка средняя начисленная зарплата в июле 2021 года составила 579,4 USD. 579,4 USD — это много или мало? Если сравнивать с докризисными 2013—2014 гг., то мало. В июле 2013 года средняя зарплата в Беларуси достигала 616,5 USD, в июле 2014 года — 629,3 USD. Таким образом, даже без учета обесценения самого доллара средняя зарплата в середине лета 2021-го меньше, чем 8 годами ранее.





Можно сказать, что для массы наемных работников эти годы стали потерянными в плане роста долларовых доходов. Есть еще один важный момент — нарастание зарплатного неравенства в стране. Если в мае 2013-го медианная зарплата составляла 81% от средней, то в мае 2021-го — уже 71,7%. Медианная зарплата — это зарплата, которая делит выборку работников ровно пополам: 50% имеют зарплату ниже медианы и еще 50% — выше нее. За 8 лет средний майский заработок в долларах сократился на 2,4%, а медианный — на 13,5%. Получается, что планку среднего показателя поддерживали в основном высокооплачиваемые работники (типа айтишников), тогда как остальные потеряли в долларах весомые суммы.





Справочно: в Беларуси средняя зарплата за май 2021-го составила 1420 BYN, а доля работников с зарплатой ниже 1400 BYN — 72,9%, ниже 1500 BYN — 76,9%. То есть почти у трех четвертей занятых на предприятиях-флагманах зарплата ниже средней.